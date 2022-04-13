Украинские десантники уничтожили колонну военной техники оккупантов (ФОТО)

Защитники Украины продолжают сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Командования десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, наши воины-десантники разбили очередную колонну армии оккупантов.

"В одном из районов выполнения задач, подразделением ДШВ Вооруженных сил Украины совместно с побратимами из других составляющих сил обороны государства, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов", — сообщает Командование ДШВ ВСУ.

Отмечается, что во время удара ВСУ в частности был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы ЦВО ВС РФ.

Также были опубликованы фотографии с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской области — разведка Великобритании. В настоящее время бои продолжаются на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей.

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