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Украинские десантники уничтожили колонну военной техники оккупантов (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 16:55 comments2945
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Командования десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники уничтожили колонну военной техники оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, наши воины-десантники разбили очередную колонну армии оккупантов. 

"В одном из районов выполнения задач, подразделением ДШВ Вооруженных сил Украины совместно с побратимами из других составляющих сил обороны государства, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Отмечается, что во время удара ВСУ в частности был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы ЦВО ВС РФ.

Также были опубликованы фотографии с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской области — разведка Великобритании. В настоящее время бои продолжаются на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей. 

Читайте также о том, что нардеп: 14 апреля – историческая дата – уже завтра британцы начнут дечугунизацию российкого экспорта. В прошлом году на экспорте чугуна россия заработала 1,3 миллиарда долларов. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что оккупанты обстреляли Житомирщину баллистическими ракетами: подробности. 

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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