Украинские десантники уничтожили бронегруппу элитной мотострелковой бригады ВС РФ

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, нашим воинам-десантникам удалось разбить и ликвидировать вражескую бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС РФ.

"Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места. В этот день, во время боя с мужественными украинскими воинами, многие российские оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам.", — отмечает Ганштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что враг понес значительные потери: какая ситуация в Луганской области на утро. Увеличение обстрелов и обострение: ВСУ держат оборону и наносят урон врагу. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Эрдоган рассказал, из-за чего переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия пошла в наступление: в Генштабе назвали направления, где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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