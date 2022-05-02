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Украинские десантники точным ударом уничтожили российский грузовик с боеприпасами (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

2 мая 2022, 15:58
Автор:

Денис
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Украинские воины в очередной раз продемонстрировали свое военное мастерство и уничтожили вражескую технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники точным ударом уничтожили российский грузовик с боеприпасами (ВИДЕО)

ВСУ

Воины-десантники одним точным ударом уничтожили вражеский КамАЗ, который они спрятали между жилыми домами. 

"Воины 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили КАМАЗ оккупантов вместе с боеприпасами", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

В подтверждение своим словам защитники Украины опубликовали видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что оккупант рассказал, что россияне делают ночью с трупами своих солдат в Украине. Кремль пытается скрыть огромные потери российской армии на войне в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Кабинет министров выделил 10 банкам почти 1,5 млрд госгарантий. Деньги пойдут на кредитование бизнеса. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что почти 900 палачей украинцев в Киевской области: правоохранители установили их данные. СБУ установила данные россиян, пытавших гражданских в оккупации. Читайте об этом подробнее в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что к чему готовится россия: эксперты рассказали, какая вероятность оккупации Молдовы. Есть предположения, что Москва приняла четкое решение атаковать Молдову. Однако пока точно не понятно, как именно будет реализован этот кремлевский план, если он действительно разработан и принят к исполнению.


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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