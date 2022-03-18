Украинские десантники полностью уничтожили подразделение полка России вместе с заместителем командира

Вблизи населенного пункта Кульбакино, что под Николаевом, украинские десантники полностью разбили одно из подразделений 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка НДС ВС России и заместителя командира взвода. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделали Десантно-штурмовые войска ВСУ на странице в Фейсбуке.

Личные данные российских оккупантов – командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

В ходе осмотра личных вещей заместителя командира — командира боевой машины сержанта Маргаряна Эдуарда Араиковича, был найден список состава 1 и 3 НДС, и 3 подраздела 1 БТГр воинской части 54801, где указаны имена всех оккупантов, контакты родственников и места жительства.

Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщают, что некоторые из этих оккупантов не впервые участвуют в подобных зверствах. В частности, это подтверждают записи в их документах.

"Теперь этот шлак навсегда остался лежать в степях нашей священной земли", — говорится в сообщении десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", авиация России разбросала на Сумщине опасные противопехотные мины. Во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить. Также отмечается, что при несвоевременной медицинской помощи в результате ранения ног человек может умереть от значительной потери крови.

Читайте на портале "Комментарии": Россия запустила новый фейк об украинской армии: как распознать вражескую пропаганду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!