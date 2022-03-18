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Главная Новости Оборона 2022 Украинские десантники полностью уничтожили подразделение полка России вместе с заместителем командира
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Украинские десантники полностью уничтожили подразделение полка России вместе с заместителем командира

Украинские военные разбили подразделение казачьего полка России

сегодня, 18:27 comments1916
Автор:

Карина Ожерельева
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Вблизи населенного пункта Кульбакино, что под Николаевом, украинские десантники полностью разбили одно из подразделений 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка НДС ВС России и заместителя командира взвода. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделали Десантно-штурмовые войска ВСУ на странице в Фейсбуке.

Украинские десантники полностью уничтожили подразделение полка России вместе с заместителем командира

Личные данные российских оккупантов – командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

В ходе осмотра личных вещей заместителя командира — командира боевой машины сержанта Маргаряна Эдуарда Араиковича, был найден список состава 1 и 3 НДС, и 3 подраздела 1 БТГр воинской части 54801, где указаны имена всех оккупантов, контакты родственников и места жительства.

Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщают, что некоторые из этих оккупантов не впервые участвуют в подобных зверствах. В частности, это подтверждают записи в их документах.

"Теперь этот шлак навсегда остался лежать в степях нашей священной земли", — говорится в сообщении десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", авиация России разбросала на Сумщине опасные противопехотные мины. Во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить. Также отмечается, что при несвоевременной медицинской помощи в результате ранения ног человек может умереть от значительной потери крови.

Читайте на портале "Комментарии": Россия запустила новый фейк об украинской армии: как распознать вражескую пропаганду.


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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Влад 2

сегодня, 18:39

Як можна більше знищувати ворожих нелюдів, недаремно їх нарекли "орками" !!! Смерть російсько - фашистським окупантам !!!

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