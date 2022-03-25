logo

BTC/USD

44064.20

ETH/USD

3127.56

LTC/USD

125.79

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Украинские десантники дотла разбили вражескую колонну в Николаевской области: оккупанты отступили (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские десантники дотла разбили вражескую колонну в Николаевской области: оккупанты отступили (ВИДЕО)

ВСУ в Николаевской области уничтожили колонну оккупантов

сегодня, 11:43
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

После встречи с украинскими десантниками в Николаевской области от колонны российских оккупантов ничего не осталось. Оккупанты понесли значительные потери и отступили. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Фейсбуке.

Украинские десантники дотла разбили вражескую колонну в Николаевской области: оккупанты отступили (ВИДЕО)

Уничтоженная российская техника - скриншот с видео

Благодаря блестящей контратаке украинские военные смогли оттеснить оккупантов из одного из сел в Николаевской области. Удачная операция была проведена бригадой украинских десантников при поддержке артиллерийских подразделений.

Именно в этой деревне оккупанты организовывали свой опорный пункт и даже уже построили понтонную переправу. Но ВСУ дотла сожгли позиции оккупантов. Уцелевшие оккупанты покинули технику и отступили.

Как сообщали ранее "Комментарии", под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых. В Киевской области ВСУ продолжат демонстрировать успехи. Украинские защитники уволили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт оккупантов, ликвидировали 40 захватчиков, других ищут.

Также "Комментарии" писали, что в Киевской области ВСУ перешли в контрнаступление. Украинские защитники продолжают достойно держать оборону на подступах к столице Украины, не давая никакого шанса оккупантам продвинуться вперед. На отдельных участках Киевской области ВСУ перешли в контрнаступление.

Читайте на портале "Комментарии": все больше военных РФ переходит воевать на сторону Украины против режима Путина. Понимание последствий войны в Украине приходит самым российским военным, все чаще принимающим решение перейти с оружием в руках на сторону Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1336665293506403
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!