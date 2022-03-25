Украинские десантники дотла разбили вражескую колонну в Николаевской области: оккупанты отступили (ВИДЕО)

После встречи с украинскими десантниками в Николаевской области от колонны российских оккупантов ничего не осталось. Оккупанты понесли значительные потери и отступили. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Фейсбуке.

Уничтоженная российская техника - скриншот с видео

Благодаря блестящей контратаке украинские военные смогли оттеснить оккупантов из одного из сел в Николаевской области. Удачная операция была проведена бригадой украинских десантников при поддержке артиллерийских подразделений.

Именно в этой деревне оккупанты организовывали свой опорный пункт и даже уже построили понтонную переправу. Но ВСУ дотла сожгли позиции оккупантов. Уцелевшие оккупанты покинули технику и отступили.

Как сообщали ранее "Комментарии", под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых. В Киевской области ВСУ продолжат демонстрировать успехи. Украинские защитники уволили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт оккупантов, ликвидировали 40 захватчиков, других ищут.

Также "Комментарии" писали, что в Киевской области ВСУ перешли в контрнаступление. Украинские защитники продолжают достойно держать оборону на подступах к столице Украины, не давая никакого шанса оккупантам продвинуться вперед. На отдельных участках Киевской области ВСУ перешли в контрнаступление.

Читайте на портале "Комментарии": все больше военных РФ переходит воевать на сторону Украины против режима Путина. Понимание последствий войны в Украине приходит самым российским военным, все чаще принимающим решение перейти с оружием в руках на сторону Украины.

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