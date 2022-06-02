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Украинские "Байрактары" продолжают уничтожать российскую тяжелую технику (ВИДЕО)

"Байрактар" уничтожил танки оккупантов

сегодня, 11:20
Автор:

Денис
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Украинские беспилотники продолжают наносить точные удары по технике и живой силе противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Украинские "Байрактары" продолжают уничтожать российскую тяжелую технику (ВИДЕО)

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Украинские операторы БПЛА Bayraktar TB2 точными ударами уничтожили несколько российских танков. В подтверждение своим словам СтратКом публикует видео, на котором запечатлено поражение вражеских целей. 

"Когда Байрактары, которых уже 100500 раз все сбили, продолжают утилизацию танков", — отмечает СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что полное эмбарго теперь реальность: в мире наконец-то нашли замену российской нефти. Мир все ближе к тому, чтобы полностью отказаться от российской нефти, средства от продажи которой больше всего наполняют российский бюджет. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в разы увеличили обстрелы и подняли в небо вертолеты: в Генштабе рассказали, где активизировался враг. Россияне теряют беспилотники по всем направлениям, и уже задействуют беспилотники даже МЧС РФ. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что не только американские HIMARS: стало известно, какое смертоносное оружие передаст Украине Лондон. Украинские военные будут обучены тому, как использовать пусковые установки в Великобритании. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Венгрия снова блокирует шестой пакет санкций против россии: какие причины. Венгрия снова блокирует шестой пакет санкций, которые Евросоюз планирует ввести. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/AFUStratCom
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