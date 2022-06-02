Украинские "Байрактары" продолжают уничтожать российскую тяжелую технику (ВИДЕО)

Украинские беспилотники продолжают наносить точные удары по технике и живой силе противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Украинские операторы БПЛА Bayraktar TB2 точными ударами уничтожили несколько российских танков. В подтверждение своим словам СтратКом публикует видео, на котором запечатлено поражение вражеских целей.

"Когда Байрактары, которых уже 100500 раз все сбили, продолжают утилизацию танков", — отмечает СтратКом ВСУ.

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