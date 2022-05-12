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Главная Новости Оборона 2022 Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области (ВИДЕО)
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Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области (ВИДЕО)

В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже

сегодня, 10:39
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы нанесли удар по противнику на юге нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области (ВИДЕО)

ВСУ

Как рассказали наши военные, вчера, 11 мая эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения нашими воинами было уничтожено:

• 23 военнослужащих армии оккупантов;

• два танка и две БМП.

Также отмечается, что в Херсонской области удалось уничтожить вражеский склад с боеприпасами. 

"В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволяют.", — ОК "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что санкции в действии: финны арестовали имущество пропагандиста из РФ. Финские правоохранители также арестовали активы других лиц, которые попали в санкционный список ЕС. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Раде хотят жестче наказывать за незаконное использование автономеров11 мая парламентский комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал принять этот законопроект за основу. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что после авиаудара по Черниговщине есть погибшие и раненые. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что враг активизировался – хочет выйти на админграницы сразу трех областей – Генштаб ВСУМосква хочет снова оккупировать Славянск. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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