Украинские артиллеристы уничтожили пять российских бронетранспортеров вместе с их экипажами (ВИДЕО)

Украинские артиллеристы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, артиллеристы одного из подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ продемонстрировали результаты своей боевой работы. Сообщается, что вражеская техника была уничтожена вместе с экипажами.

"В частности, превращены в металлолом с "фаршем" из оккупантов пять российских бронетранспортеров. Относительно троих уцелевших – передали координаты. Будьте уверены, им тоже вскоре пришел конец!", — сообщает Командование ДШВ ВСУ.

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