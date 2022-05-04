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Главная Новости Оборона 2022 Украинские артиллеристы уничтожили пять российских бронетранспортеров вместе с их экипажами (ВИДЕО)
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Украинские артиллеристы уничтожили пять российских бронетранспортеров вместе с их экипажами (ВИДЕО)

Артиллеристы ДШВ продемонстрировали результаты своей боевой работы

сегодня, 11:16
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские артиллеристы уничтожили пять российских бронетранспортеров вместе с их экипажами (ВИДЕО)

ВСУ

Так, артиллеристы одного из подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ продемонстрировали результаты своей боевой работы. Сообщается, что вражеская техника была уничтожена вместе с экипажами. 

"В частности, превращены в металлолом с "фаршем" из оккупантов пять российских бронетранспортеров. Относительно троих уцелевших – передали координаты. Будьте уверены, им тоже вскоре пришел конец!", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Евросоюз отключит от SWIFT еще три российских банка – Урсула фон дер Ляйен. От международной финансовой системы отключат "Сбербанк" и еще два российских финучреждения. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что оставили растяжки в парке возле детской больницы: в Ирпене продолжают находить ловушки оккупантов (ФОТО). Специалисты обследуют всю территорию парка и детской больницы Давидчука.

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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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