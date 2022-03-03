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Главная Новости Оборона 2022 Украинские артиллеристы показали, как отвечают оккупантам (ВИДЕО)
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Украинские артиллеристы показали, как отвечают оккупантам (ВИДЕО)

Наши воины мужественно дают отпор оккупанту

сегодня, 12:00
Автор:

Денис
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Сегодня, 3 марта, на официальной странице Операции Объединенных Сил появилось видео, которое демонстрирует, как наши защитники отвечают врагу. 

Украинские артиллеристы показали, как отвечают оккупантам (ВИДЕО)

ВСУ

Наши воины мужественно дают отпор оккупанту. 

"Враг не остается безнаказанным. Артиллеристы Объединенных сил наносят мощное огневое поражение, уничтожая колонны и скопления русских оккупационных войск. Украинская артиллерия работает как всегда четко, точно и максимально эффективно", — отмечают наши воины. 

На кадрах запечатлена работа реактивной системы залпового огня. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Мы не поддерживаем ни одну из сторон": Казахстан объявил свою позицию в войне России против Украины. В Минобороны Казахстана заявили о нейтральной позиции в войне России против Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что в Украине создают Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам заработает в Украине для помощи населению. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и "живом щите" из иностранцев. Фейк распространяется с целью снижения поддержки Украины на международной арене. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что у киевских защитников появился необычный Байрактар, способный предугадывать атаки врага. Щенок Байрактар способный предугадывать атаки врага. Читайте об этом на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news
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