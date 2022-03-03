Украинские артиллеристы показали, как отвечают оккупантам (ВИДЕО)

Сегодня, 3 марта, на официальной странице Операции Объединенных Сил появилось видео, которое демонстрирует, как наши защитники отвечают врагу.

ВСУ

Наши воины мужественно дают отпор оккупанту.



"Враг не остается безнаказанным. Артиллеристы Объединенных сил наносят мощное огневое поражение, уничтожая колонны и скопления русских оккупационных войск. Украинская артиллерия работает как всегда четко, точно и максимально эффективно", — отмечают наши воины.

На кадрах запечатлена работа реактивной системы залпового огня.

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