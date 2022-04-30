Украинская разведка раскрыла стратегию Путина в Украине: подробности

Президент России Путин стремится к 9 мая, то есть к дате празднования в России Дня победы, продемонстрировать успех российской армии в Украине. Для этого российский президент будет делать все, в частности, он планирует провести на Херсонщине "референдум" по созданию "ХНР" и сообщить, что это квазигосударство желает быть в составе России. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире канала "Настоящее время".

Скибицкий - фото из открытых источников

По словам Скибицкого, это станет одной из "побед" врага в Украине. Следующими по плану Путина могут стать Запорожская, Одесская области. Скибицкий подчеркнул, что такова стратегия Путина.

"…Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России... Следующими шагами могут быть Запорожская... Одесская... Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского Союза", – заявил Скибицкий.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал, что Украине предлагали отдать Запорожскую АЭС под контроль России. Украинские власти отказались отдать Запорожскую АЭС под дальнейший контроль российских захватчиков и будут ждать, когда ее разблокируют.

Также "Комментарии" писали, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны. Жене президента журналисты задали вопрос о том, влияет ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее муж все время был человеком, на которого никогда не возможно положиться и сейчас об этом знают во всем мире.

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