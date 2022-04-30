Украинская разведка раскрыла стратегию Путина в Украине: подробности

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Карина Ожерельева
Президент России Путин стремится к 9 мая, то есть к дате празднования в России Дня победы, продемонстрировать успех российской армии в Украине. Для этого российский президент будет делать все, в частности, он планирует провести на Херсонщине "референдум" по созданию "ХНР" и сообщить, что это квазигосударство желает быть в составе России. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире канала "Настоящее время".
Скибицкий - фото из открытых источников
По словам Скибицкого, это станет одной из "побед" врага в Украине. Следующими по плану Путина могут стать Запорожская, Одесская области. Скибицкий подчеркнул, что такова стратегия Путина.
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал, что Украине предлагали отдать Запорожскую АЭС под контроль России. Украинские власти отказались отдать Запорожскую АЭС под дальнейший контроль российских захватчиков и будут ждать, когда ее разблокируют.
Также "Комментарии" писали, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны. Жене президента журналисты задали вопрос о том, влияет ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее муж все время был человеком, на которого никогда не возможно положиться и сейчас об этом знают во всем мире.
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