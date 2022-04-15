Украинская аэроразведка показала, как эффектно уничтожает российские танки Т-72 (ВИДЕО)

Ежедневно украинские бойцы с неба и земли уничтожают российскую технику. В частности, боевое подразделение "Аэроразведка" опубликовало видео, где видно, как украинские военные уничтожают танки оккупантов Т-72.

Уничтожение танков оккупантов – Аэроразведка

Для ликвидации российских танков используются дроны R-18. С помощью этих дронов украинские военные сбрасывают на технику врага боеприпасы, которые и уничтожают танки русских захватчиков.

Украинские защитники активно используют БПЛА R18. Благодаря им на врага можно сбросить неуправляемые кумулятивные боеприпасы РКГ-1600, производимые на заводе "Маяк". Такие боеприпасы производят на основе противотанковой гранаты РКГ-3.

Как сообщали ранее "Комментарии", процесс пошел: когда Украина получит ответ о статусе-кандидате на вступление в ЕС. Прежде чем озвучить свой вердикт о готовности предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе Еврокомиссия проанализирует, готова ли Украина к важному шагу, исходя из двух критериев. Дипломат отметил, что такими главными критериями являются функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика.

Также "Комментарии" писали, что на Банковой рассказали, какую важную задачу выполнял затопленный крейсер "Москва". Большинству известен затопленный российский крейсер "Москва", как корабль, атаковавший украинский остров Змеиный и дальше пограничники уже гордо ответили, в какое направление отправляться кораблю после отказа сдаться.

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