logo

BTC/USD

40176.84

ETH/USD

3026.66

LTC/USD

109.79

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Украинская аэроразведка показала, как эффектно уничтожает российские танки Т-72 (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская аэроразведка показала, как эффектно уничтожает российские танки Т-72 (ВИДЕО)

Украинские военные превращают российские танки в фейерверк

сегодня, 11:12
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Ежедневно украинские бойцы с неба и земли уничтожают российскую технику. В частности, боевое подразделение "Аэроразведка" опубликовало видео, где видно, как украинские военные уничтожают танки оккупантов Т-72.

Украинская аэроразведка показала, как эффектно уничтожает российские танки Т-72 (ВИДЕО)

Уничтожение танков оккупантов – Аэроразведка

Для ликвидации российских танков используются дроны R-18. С помощью этих дронов украинские военные сбрасывают на технику врага боеприпасы, которые и уничтожают танки русских захватчиков.

Украинские защитники активно используют БПЛА R18. Благодаря им на врага можно сбросить неуправляемые кумулятивные боеприпасы РКГ-1600, производимые на заводе "Маяк". Такие боеприпасы производят на основе противотанковой гранаты РКГ-3.

Как сообщали ранее "Комментарии", процесс пошел: когда Украина получит ответ о статусе-кандидате на вступление в ЕС. Прежде чем озвучить свой вердикт о готовности предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе Еврокомиссия проанализирует, готова ли Украина к важному шагу, исходя из двух критериев. Дипломат отметил, что такими главными критериями являются функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика.

Также "Комментарии" писали, что на Банковой рассказали, какую важную задачу выполнял затопленный крейсер "Москва". Большинству известен затопленный российский крейсер "Москва", как корабль, атаковавший украинский остров Змеиный и дальше пограничники уже гордо ответили, в какое направление отправляться кораблю после отказа сдаться.

Читайте на портале "Комментарии": Зеленский раскрыл ближайший план РФ в Донецкой области. Президент Зеленский заявил, что восток сейчас представляет "самую сложную ситуацию" для ВСУ.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=693322071996427
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!