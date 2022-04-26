Украина вполне законно может атаковать военные цели на территории россии: британский министр объяснил почему

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Карина Ожерельева
Украина "совершенно законно" способна атаковать военные цели в рф, чтобы нанести вред логистике врага. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр Вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи в эфире Times Radio.
Украинские военные и украинская техника - фото из открытых источников
Хиппи подчеркнул, что это нормально, если Украина будет целить в территорию россии, чтобы "нарушить логистику противника, которая, если ее не нарушить, приведет к смерти и боям на украинской территории".
Также, по словам британского министра, Украина без проблем может использовать при этом оружие, предоставленное международными партнерами.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье".
Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе.
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