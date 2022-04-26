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Украина вполне законно может атаковать военные цели на территории россии: британский министр объяснил почему

Британский министр сообщил, что Украина может атаковать российскую территорию

сегодня, 14:53
Автор:

Карина Ожерельева
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Украина "совершенно законно" способна атаковать военные цели в рф, чтобы нанести вред логистике врага. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр Вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи в эфире Times Radio.

Украина вполне законно может атаковать военные цели на территории россии: британский министр объяснил почему

Украинские военные и украинская техника - фото из открытых источников

"Украина – это суверенная страна, мирно жившая на своей земле, а другая страна решила нарушить ее границы и поставить 130 тысяч военных на этих границах. Так началась война между Украиной и россией. В ходе войны Украине следует ударять в глубину по своим противникам, чтобы атаковать их логистические линии, запасы топлива, склады оружия. Это часть войны", — сообщил чиновник.

Хиппи подчеркнул, что это нормально, если Украина будет целить в территорию россии, чтобы "нарушить логистику противника, которая, если ее не нарушить, приведет к смерти и боям на украинской территории".

Также, по словам британского министра, Украина без проблем может использовать при этом оружие, предоставленное международными партнерами.

"Я считаю, что сейчас часть оружия, которое Украине предоставило международное сообщество, имеет определенный диапазон использования за рубежом. Но это не обязательно проблема. В мире есть много стран, которые используют комплектацию, импортированную из других стран", — заявил Хиппи. 

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье".

Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе.


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Источник: https://twitter.com/TimesRadio/status/1518848747903635457
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