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Украина подписала контракт со Словакией на поставку гаубиц Zuzana 2: сколько единиц передадут

Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 километров

сегодня, 14:41
Автор:

Денис
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Украина подписала со Словакией контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь на своей официально странице в социальной сети Twitter. 

Украина подписала контракт со Словакией на поставку гаубиц Zuzana 2: сколько единиц передадут

САУ Zuzana / Фото: twitter.com/JaroNad

"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан – восемь единиц будет доставлено в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также Konstructa Defence и коллегам из Министерства обороны Словакии", — написал Ярослав Надь. 

Для справки: Zuzana 2 является самоходной артиллерийской установкой, обладающей калибром 155 миллиметров. Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 километров, а её скорострельность достигает пяти выстрелов в минуту. 

Украина подписала контракт со Словакией на поставку гаубиц Zuzana 2: сколько единиц передадут - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине создадут мемориальное кладбище для военных: сколько планируют потратить денег. Национальное военное мемориальное кладбище будет создано в Киевской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в России теперь хотят "более глубокой демилитаризации" Украины – назвали причину. В России заявили, что Украина требует "гораздо большей демилитаризации" из-за оружия из США. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Украина резко сближается с Польшей: что значит этот союз – какие выгоды несет. Между странами стираются исторические разногласия, каждый день Украина и Польша усиливают сотрудничество практически во всех сферах. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что БПЛА, минометы и танки: защитники Запорожского края продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Вражеские войска продолжают сосредоточивать свои основные силы в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. 


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Источник: https://twitter.com/JaroNad/status/1532245717800177664
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