Украина подписала контракт со Словакией на поставку гаубиц Zuzana 2: сколько единиц передадут

Украина подписала со Словакией контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь на своей официально странице в социальной сети Twitter.

САУ Zuzana / Фото: twitter.com/JaroNad

"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан – восемь единиц будет доставлено в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также Konstructa Defence и коллегам из Министерства обороны Словакии", — написал Ярослав Надь.

Для справки: Zuzana 2 является самоходной артиллерийской установкой, обладающей калибром 155 миллиметров. Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 километров, а её скорострельность достигает пяти выстрелов в минуту.





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