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Украина может захватить Приднестровье, но при одном условии: в ОП сообщили подробности

Советник главы ОПУ напомнил, что Приднестровье – это территория суверенной Молдовы.

сегодня, 12:47
Автор:

Карина Ожерельева
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Украина способна захватить Приднестровье, однако только в том случае, если Молдова завернется с соответствующей просьбой. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с Марком Фейгиным.

Украина может захватить Приднестровье, но при одном условии: в ОП сообщили подробности

Офис президента - фото из открытых источников

На вопрос Фейгина, может ли Украина взять и захватить Приднестровье, Арестович сказал: "Ну как-нибудь справились бы...".

"Но это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны", – отметил Арествоич во время разговора.

Также Арестович сказал, что нынешнее обострение ситуации в Приднестровье – это провокация россии. Арестович отметил, что Молдова может оказаться в тяжелой ситуации.

"У Молдовы могут быть очень большие неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью в Украину и Румынию", — добавил советник главы ОП.

Как сообщали ранее "Комментарии", в небе над Украиной было уничтожено еще пять российских летательных аппаратов. ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты российской армии в небе над Украиной. Кроме того, в небе над Украиной наше ПВО уничтожило две крылатые ракеты.

Также "Комментарии" писали, что в парламенте спрогнозировали новую фазу боевых действий уже в июне-июле. Если российская армия удастся сохранить силы после наступления на востоке и юге Украины, она может решиться на новую фазу боевых действий уже в июне-июле.

Читайте на портале "Комментарии": России не удалось уничтожить украинские ВВС или систему ПВО. Несмотря на заявления российских пропагандистов в первые дни полномасштабного вторжения в Украину Киев сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.


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