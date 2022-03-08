Убрать Путина: есть ли шансы – и кто может на это пойти

Российский диктатор Владимир Путин ввергнул РФ в самоубийственную войну против Украины. Санкционные удары, а также мужественное сопротивление украинцев уже разрушают Россию. Экономический крах – вопрос времени. Какова вероятность, что Путина, устранят, не дожидаясь, пока развалится сама Россия? Какова вероятность, что она развалится? Издание "Комментарии" обсудило ситуацию с экспертами.

Путин

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Путина могут грохнуть завтра, а могут – никогда. На Гитлера было более 40 покушений. Ни одного удачного. В конце концов, он самоубился. Причем у Гитлера в конце ситуация была куда более патовой, чем у Путина сейчас".

По мнению эксперта, из всех вариантов, которые вполне устраивали США в рамках ослабления России, Путин выбрал худший для своей страны. И, к сожалению, – для нас. А именно – открытое вторжение в Украину.

"В перспективе это решит главную задачу американцев (окончательный распад Российской Империи) куда быстрее. Прочие варианты оттягивали этот распад. По планам США, если РФ не союзник в борьбе с Китаем (а Путин не захотел быть таковым), то надо максимально нейтрализовать Россию как государство. И Путин тупо в этом помогает. К сожалению, больше всего страдаем от этого мы, украинцы. Путин втянул Россию в войну, которую она не вытянет. Особенно под грузом неимоверных санкций. Прошли неполные две недели, а уже вскрылась пропасть проблем, с которыми столкнулась РФ. И это только начало", – прогнозирует Алексей Голобуцкий.

Он подчеркивает, что у РФ не будет хватать ресурсов на какую-то деятельность. Но в этом состоянии, акцентирует эксперт, можно просуществовать достаточно долго. Просто такая – ослабленная – Россия перестанет представлять какую-либо реальную угрозу для Запада. Который в течение года-полтора полностью переориентируется на другие энергетические источники.

"Что касается возможности свержения Путина, то министр обороны Шойгу как потенциальный "переворотчик" и прочие варианты – это, скорее, похоже на специальные вбросы (к примеру, со стороны американцев), чтобы Путин еще больше нервничал. Конечно, нельзя исключать, что его грохнет кто-то из миллион раз проверенных охранников, которому посулят немереные деньги и защиту. Но я больше верю в необратимые внутренние процессы, которые начнутся в России. Как только там появятся точки напряжения, как только они начнут разрастаться, конец Путина станет очень близок. А как это случится – "дворцовый переворот" или как-то иначе – уже не столь важно", – считает Алексей Голобуцкий.

Важно, по его словам, то, что Россия выйдет из этой войны невероятно ослабленной.

"Я – историк по образованию и понимаю, что мы видим продолжение того, что произошло более 100 лет назад. А именно – распад Российской империи. Ее искусственно поддержал в определенной форме СССР. А потому развал растянулся на столетие. Но сейчас мы наблюдаем именно этот процесс. Сколько он продлится, никто не может сказать. Как и то – как именно закончит Путин, – отмечает эксперт. – Не будем забывать, что Россия – ядерная страна с огромным количеством населения, с громадной территорией. И что тут лучше? Создание нового режима, более миролюбивого, чем путинский, с перспективой существования лет 20-30? Или полный распад России? Думаю, на данный момент этого не знает никто".

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук призывает особо не рассчитывать на то, что Путина устранят.

Во-первых, Путин прекрасно понимает, что такая угроза существует. Поэтому минимизировал любое общение, оградился практически от всех, кроме ближайшего круга. Наверное, в мировой истории было мало политических лидеров, которые так бы переживали за свою безопасность. Так охранялись. Так береглись. Во-вторых, российская политическая элита – довольно сложная структура. Да, они много денег теряют в данной ситуации. Но они же – сильно связаны с Путиным. Фактически – повязаны кровью. То, как Путин связывает круговой порукой свое окружения, мы видели на заседании Совбеза РФ, которое предшествовало вторжению в Украину. Тогда на камеры происходило обсуждение т.н. "признания независимости" созданных Россией же т.н. "ДНР" и "ЛНР". И Путин буквально заставил поддержать это решение всё свое окружение. А потом это же поддержала Госдума. Так что члены Совбеза и Госдумы понимают, что преступник – не только Путин, а все они. И что без Путина они могут чувствовать себя менее спокойно. Даже ожидать расправы со стороны самого российского общества", – поясняет Петр Олещук.

Так что, продолжает он, большого желания расправляться с Путиным, несмотря на все проблемы, у них может и не быть. А какой-то силы, которая могла бы это осуществить – тоже нет. Оппозиция отсутствует. А армия слишком несамостоятельна в политическом плане. Да еще и деморализована.

"Как будут дальше развиваться события – предсказывать сложно, ситуация меняется довольно динамично", – резюмирует политолог.

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