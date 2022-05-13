Только за одну ночь: на юге страны артиллеристы ВСУ более 20 раз поразили позиции оккупантов

В оперативное командовании "Юг" рассказали о текущей оперативной обстановке на юге Украины по состоянию на 13 мая. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Этой ночью оккупанты обстреляли Николаевщину из систем залпового огня.

"Спорткомплекс, больница, школа, детский сад, частные дворы и офисные здания, промышленное предприятие — все эти объекты не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре, но повреждены, а некоторые и разрушены", — сообщают военные.

К счастью, по информации ОК "Юг", поcтрадавших среди гражданского населения нет.

В тоже время наши воины артиллеристы ударили по позициям противника.

"Поддерживая легенду, наши ракетно-артиллерийские подразделения только за эту ночь поразили вражеские позиции 25 раз. Потери противника уточняются", — ОК "Юг".

Отмечается, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Состав корабельной группировки оккупантов в Черном море существенно не меняется и продолжает нести угрозу ракетных ударов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что призер чемпионата мира по биатлону пошла защищать Украину. Кристина Дмитренко говорит, что стреляет точно, поэтому у врага нет шансов.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что запасы алюминия в мире рухнули до рекордного минимума. Запасы составили 260,275 тысяч тонн, что является самым низким уровнем с начала отслеживания этих данных в 1997 год.

Также "Комментарии" информировали о том, что Кулеба назвал две проблемы с вооружением, которые зависят от позиции Запада. Украина ждет самого мощного оружия от западных союзников.

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