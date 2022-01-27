Тероборона в Украине: в каких областях уже готовы дать отпор войскам Путина

В Бюджете на 2022 год заложено финансирование, как на территориальную оборону, так и на силы сопротивления. Поэтому нет никаких оснований говорить, что на оборону в Украине сегодня не хватает денег, потому как деньги заложены в бюджет, и они выделены. Как передает портал "Комментарии", об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Территориальная оборона. Фото: из открытых источников

"Могут наблюдаться небольшие организационные сложности с разворачивания батальонов территориальной обороны. Но, по тем планам, которые утверждены правительством 28 декабря прошлого года уже развернуты бригады территориальной обороны во всех приграничных областях, а концу февраля этот процесс будет завершен во всех регионах страны. Сейчас также идет процесс по формировании добровольческих отрядов территориальной обороны в ОТГ", – уточнил Федор Вениславский.

Нардеп добавил, что согласовывать назначение командиров отрядов территориальной обороны не нужно будет с руководителями органов местного самоуправления. В военное время нужно, чтобы очень оперативно формировалась вертикаль управления территориальной обороны, поэтому командиры добровольческих формирований будут назначаться Главнокомандующим ВСУ.

Федор Вениславский прогнозирует, что уже весной вся страна увидит развёрнутую территориальную оборону, которая будет готова выполнять все поставленные задачи по защите страны от агрессора. Что касается оружия, которым будут иметь право пользоваться отряды территориальной обороны, то нардеп отметил, что это могут быть личные охотничьи ружья, короткоствольное оружие.

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