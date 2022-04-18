Танк Нацгвардии одним выстрелом разгромил БМП россиян в Луганской области (ВИДЕО)

Танкисты Бригады быстрого реагирования НГУ в результате одного выстрела ликвидировали боевую машину пехоты россиян в Луганской области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook.

Момент уничтожения российской техники – Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

Как сообщают нацгвардейцы, бой происходил в одном из городов Луганской области, уничтоженном из-за постоянных атак и обстрелов российских оккупантов.

Несмотря на это, украинские военные и дальше сопротивляются и демонстрируют свое мастерство. БМП врага была уничтожена точным выстрелом ВСУ из-за разрушенного российской армией здания. Снаряд попал в российскую технику даже не задев уцелевшие стены разрушенного здания.

"Разрушенный постоянными авиаударами и обстрелами артиллерии врага город в Луганской области. Наши воины жгут вражескую технику нереальными усилиями. Выглядит эпически. Победа будет за нами", — говорится в сообщении Национальной гвардии Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты зашли в Кременную в Луганской области — уже известно о первом расстреле гражданских. В Кременной Луганской области российские кафиры расстреляли гражданский автомобиль. Известно, что на месте погибли четыре человека. Еще одна получила ранения. Сергей Гайдай обратился к жителям Кременной не подвергать риску свою жизнь, как и жизнь своих близких. Постоянно находиться в укрытии и не пытаться самостоятельно покинуть населенный пункт.

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