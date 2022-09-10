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"Свертывание и опрокидывание": в Минобороны России нашли оправдание провала в Харьковской области

В Минобороны РФ объяснили собственные неудачи на Харьковском оперативном направлении "сворачиванием и опрокидыванием" войск

сегодня, 19:49
Автор:

Саша Сашнев
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В Минобороны РФ объяснили свои неудачи на Харьковском оперативном направлении "сворачиванием и опрокидыванием" войск. По версии, озвученной спикером МО РФ генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, у русских войск, как и всегда, все идет по плану. Соответствующее заявление Конашенков сделал вечером 10 сентября.

"Свертывание и опрокидывание": в Минобороны России нашли оправдание провала в Харьковской области

Игорь Конашенков

"В течение трех суток проведена операция по сворачиванию и опрокидыванию изюмско-балаклейской группировки войск на территорию "ДНР", проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", — подчеркнул он.

Следовательно, подчеркнул Конашенков, российские воины не отступали под давлением ВСУ, а "перегруппировались", чтобы нарастить силы на оккупированной территории Донбасса.

Вместе с тем, заявил российский генерал, силы армии РФ подкрепили свои "тактические маневры" "мощным огненным поражением" по ВСУ с помощью авиации, ракет и артиллерии.

Конашенков утверждает, что за трое суток уничтожено более 2 тысяч "украинских и иностранных боевиков", а также более ста единиц бронетехники и артиллерии.

Впрочем, по подсчетам украинского генштаба, именно Россия за последние три дня (6-9 сентября) потеряла около 2,1 тысячи военных и почти 60 танков.

На фоне бодрых заявлений Конашенкова "первый заместитель министра информации ДНР" Даниил Бессонов заявил о потере россиянами Изюма и ряда населенных пунктов в Харьковской области.

Между тем, по данным американского Института исследования войны (ISW), украинская армия отвоевала почти 2500 квадратных километров на Харьковщине во время контрнаступления и близка к тому, чтобы создать "котел" вокруг Изюма.

А пока все внимание приковано к событиям на Харьковщине, ВСУ успешно продвинулись на юге , вскоре станет известно о новых освобожденных от российских кафиров населенных пунктах. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



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Источник: https://rutube.ru/video/9f592d0fd9e4b332b857ff36334b2141/
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