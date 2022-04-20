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Стало известно зачем оккупантам псевдореферендумы в Херсонской и Запорожской областях

ФСБ РФ планирует задействовать мобилизированных на самых горячих участках фронта

сегодня, 14:56
Автор:

Денис
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что оккупанты планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на официальной странице ГУР МО Украины в социальной сети Facebook. 

Стало известно зачем оккупантам псевдореферендумы в Херсонской и Запорожской областях

Армия РФ

"Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной "мобилизации"", — ГУР МО. 

Также сообщается, что после проведения "мобилизации" ФСБ РФ планирует задействовать мобилизированных на самых горячих участках фронта. Штурмовать позиции ВСУ они должны будут под контролем заградительных отрядов. 

"Для проведения "референдумов" заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат. В день "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев", — сообщает украинская разведка. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в "ЛНР" начали чистки среди оккупационных властей: что известно. ФСБ арестовало руководителя силовиков "ЛНР". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Митрополит Эпифаний дал советы верующим относительно празднования ПасхиУПЦ советует украинцам не идти в церкви и быть осторожными на праздники. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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