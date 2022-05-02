Стало известно сколько живой силы и техники оккупантов ВСУ уничтожили с начала войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, сколько живой силы и техники армия рф потеряла во время войны против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным наших военных, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 2 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 23800 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1048 (+22) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед;

• артиллерийских систем – 459 (+8) ед;

• РСЗО — 152 (+1) ед;

• средства ПВО — 80 (+0) ед;

• самолетов – 194 (+2) ед;

• вертолетов – 155 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1824 (+28) ед;

• корабли/катера — 8 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

• специальная техника – ​​38 (+6);

• крылатые ракеты – 84 (+0).

В Генштабе отметили, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра. Также сообщается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что разрывы по всей Белгородской области снова разбудили россиян. В приграничной с Украиной Белгородской области ночь снова выдалась неспокойной.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что майские планы оккупантов по захвату Донбасса сорваны. Врагу не удается прорвать оборону в Донецкой области 1 мая.

Также "Комментарии" информировали о том, что большинство африканцев поддерживают Украину: представитель ЮАР прибыл во Львов. Во Львов прибыл представитель Нацасамблеи Южно-Африканской республики.

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