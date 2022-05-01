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Майские планы оккупантов по захвату Донбасса сорваны

Врагу не удается прорвать оборону в Донецкой области 1 мая

1 мая 2022, 23:40
Автор:

Козлова Альбіна
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По состоянию на вечер 1 мая ситуация в Донецкой области остается сложной, говорит глава военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Майские планы оккупантов по захвату Донбасса сорваны

Фото Телеграм Донецкая ОВА

Оккупанты продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил, пытаясь прорвать оборону, по всей линии фронта. Фактически, враг не может продвинуться по тем направлениям, которые он пытается атаковать, в частности, Лиманское направление, а его планы по тактическим победам до 9 мая сорваны, говорит глава ОВА. Украинские военные будут и дальше защищать Донецкую область вплоть до полного уничтожения врага.

За сутки в области от российских обстрелов погибли четыре мирных жителя из Лимана и один человек в Бахмутской общине. Ранения в результате боевых действий получили 11 человек: 7 в Лимане, трое во Владимировке и один человек в Яровой.

Разведка и политическое руководство Украины говорит, что располагает информацией о том, что россия концентрирует свои силы в Донецкой области и планирует бросать в бой живую силу.

Военно-гражданская администрация и полиция фиксируют доказательства военных преступлений оккупантов, обстрелы из запрещенных Конвенцией видов оружия. Все материалы будут приобщены к уголовным производствам для суда в Гааге. Сейчас производства открывает Офис генерального прокурора.

Эвакуация из населенных пунктов Донбасса продолжается каждый день, однако на территориях еще остаются гражданские, не желающие уезжать.

Как сообщал портал "Комментарии", после недель переговоров с международными организациями украинская сторона смогла начать эвакуацию людей из "Азовстали". Впервые на двое суток враг прекратил огонь, так что с завода смогли выехать более ста человек, это женщины и дети. 2 мая они приедут в Запорожье. Спасение людей производится совместно с представителями ООН и Красного Креста.


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Источник: https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
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