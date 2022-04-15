Стало известно, сколько техники и живой силы РФ потеряла в войне против Украины

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 15 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Согласно официальным данным, общие боевые потери армии оккупантов за 50 дней войны ориентировочно составили:
• личного состава — около 20000 человек;
• танков ‒ 756 ед;
• боевых бронированных машин ‒ 1976 ед;
• артиллерийских систем – 366 ед;
• РСЗО — 122 ед;
• средства ПВО — 66 ед;
• самолетов – 163 ед;
• вертолетов – 144 ед;
• автомобильной техники — 1443 ед;
• корабли/катера — 8 ед;
• цистерн с ГСМ — 76;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;
• специальная техника – 25;
• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что данные о потерях армии РФ уточняются, а их подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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