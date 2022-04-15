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Главная Новости Оборона 2022 Стало известно, сколько техники и живой силы РФ потеряла в войне против Украины
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Стало известно, сколько техники и живой силы РФ потеряла в войне против Украины

В войне против Украины РФ потеряла уже 20 тысяч своих военнослужащих

сегодня, 11:53
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 15 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько техники и живой силы РФ потеряла в войне против Украины

Армия РФ

Согласно официальным данным, общие боевые потери армии оккупантов за 50 дней войны ориентировочно составили:

• личного состава — около 20000 человек;

• танков ‒ 756 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1976 ед;

• артиллерийских систем – 366 ед;

• РСЗО — 122 ед;

• средства ПВО — 66 ед;

• самолетов – 163 ед;

• вертолетов – 144 ед;

• автомобильной техники — 1443 ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;

• специальная техника  – ​​25;

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что данные о потерях армии РФ уточняются, а их подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что стало известно сколько стоит крейсер "Москва" и почему это тяжелая потеря для агрессора. Российский флот в Черном море без ракетного крейсера "Москва" уязвим. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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