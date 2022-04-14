Стало известно сколько стоит крейсер "Москва" и почему это тяжелая потеря для агрессора

Флагман Москва, фото из открытых источников

Военный эксперт Олег Константинов, главный редактор "Думская net" в интервью Алексею Гончаренко рассказал о значении удара по ракетному крейсеру "Москва" и объяснил, почему это уникальное историческое событие. Известно, что российский корабль утонул у острова Змеиный, экипаж спасали турецкие и румынские прибрежные катера, по информации иностранных СМИ.

"Это первый флагман русского флота, потопленный в бою, после Цусимской морской битвы в 1905 году. В 1904 году как раз 13 апреля затонул флагман тихоокеанской эскадры "Петропавловск", напоровшись на мину. Тогда погиб вице-адмирал. день для российского флота. Это большая победа для украинских ВМС, отплативших росии за 2014 год", — говорит Олег.

Украинские моряки выбрали время для атаки, когда на море был шторм, провели разведку и ослепили РЛС корабля из беспилотника и нанесли удар двумя ракетами.

Надо понимать, что это корабль советского времени, стоимостью примерно 750 млн долларов с командой и штабом в 510 человек, единственный в Черном море оснащенный средствами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф – длинная рука флотской ПВО. То есть 50% ПВО флота россии в Черном море. Такие потери морское государство не терпело со времен Второй мировой. "Москва" – самый крупный потопленный флагман противокорабельными ракетами. Корабль прикрывал флот россии, блокировавший украинские порты.



Конечно, эксперт говорит, что сама операция сложная, должно было совпасть много факторов, поэтому это беспрецедентная победа Украины. К тому же, кораблей такого ранга по проекту "Атлант" у рф было всего четыре — "Варяг", "Петр Великий" (северный флот) и "Маршал Устинов". За 30 лет россияне не построили ни одного корабля первого ранга.



Теперь россия не может перекинуть в Черное море такие корабли из других морей. Так что другие корабли россии очень уязвимы , основные силы морской пехоты понесли потери. Боевая мощь русского флота в Черном море подорвана. Украинцы уже потопили и повредили и другие корабли – всего семь.

Украинскую оборону усилили комплексами и ракетами Гарпун, которые предоставила Британия. Это противокорабельные ракеты крупнейших стран НАТО, модернизировавшиеся в последнее время. Существует три варианта ракетных комплексов. Это оружие, поражающее любой тип корабля, летящее на низкой высоте, оно считается основным ударным оружием.

Как сообщал портал "Комментарии", спикер штаба Одесской ОВ отметил, что причиной повреждений корабля стало попадание ракет "Гарпун" украинского производства. Братчук уточнил, что даже в том случае, если пожар на корабле удастся оперативно потушить, то, по меньшей мере, год враг не сможет использовать поврежденный корабль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!