Стали известны потери Нацгвардии Украины с начала войны

Начальник оперативного управления штаба управления Нацгвардии Алексей Надточий озвучил потери ведомства за время войны. Об этом он сообщил во время специального брифинга официальных представителей Сил обороны Украины.

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Так, по словам Алексеz Надточия, Национальная гвардия Украины в ходе боевых действий потеряла 501 бойца, а еще 1697 военнослужащих получили ранения.

"К сожалению, во время выполнения задач в этот период потери личного состава Национальной гвардии составляют санитарными 1687 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий", – сообщил Надточий.

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