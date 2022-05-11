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Стали известны потери Нацгвардии Украины с начала войны

В Нацгвардии впервые назвали потери с начала войны

сегодня, 18:43
Автор:

Денис
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Начальник оперативного управления штаба управления Нацгвардии Алексей Надточий озвучил потери ведомства за время войны.  Об этом он сообщил во время специального брифинга официальных представителей Сил обороны Украины.

Стали известны потери Нацгвардии Украины с начала войны

Фото из открытых источников

Так, по словам Алексеz Надточия, Национальная гвардия Украины в ходе боевых действий потеряла 501 бойца, а еще 1697 военнослужащих получили ранения.

"К сожалению, во время выполнения задач в этот период потери личного состава Национальной гвардии составляют санитарными 1687 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий", – сообщил Надточий.

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