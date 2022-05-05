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Стали известны общие боевые потери армии РФ в войне против Украины

По состоянию на утро 5 мая враг потерял уже более 24500 тысяч своих военнослужащих

5 мая 2022, 10:53
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стали известны общие боевые потери армии РФ в войне против Украины

ВСУ

Так, по данным наших военных, с начала широкомасштабного вторжения армии рф на территорию Украины (с 24 февраля по 5 мая) общие боевые потери оккупантов ориентировочно составили:

• личного состава — около 24700 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1092 (+15) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41) ед;

• артиллерийских систем – 499 (+8) ед;

• РСЗО — 169 (+6) ед;

• средства ПВО — 83 (+2) ед;

• самолетов – 196 (+2) ед;

• вертолетов – 155 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1907 (+40) ед;

• корабли/катера — 10 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);

• специальная техника – ​​38 (+0);

• крылатые ракеты  – 89 (+2).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что вражеские ракетные удары по городам: есть жертвы среди гражданских. В течение суток враг снова нанес ракетные удары по городам и инфраструктуре. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Генштаб: ВСУ отвоевали еще несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Белый Дом заявил, что поражение России в войне против Украины уже неоспоримо. США продолжат поддерживать Украину в войне против России, чтобы укрепить позицию Киева на переговорах. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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