В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, согласно информации Генерального штаба ВСУ общие боевые потери армии РФ с 24 февраля по 26 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 22100 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 918 (+34) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед;

• артиллерийских систем – 416 (+5) ед;

• РСЗО — 149 ед;

• средства ПВО — 69 ед;

• самолетов – 184 (+3) ед;

• вертолетов – 154 ед;

• автомобильной техники — 1643 (+77) ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4);

• специальная техника – ​​31 (+3);

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и 70 оккупантов, – Генштаб ВСУ. Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в ОП указали на важный симптом тяжелой болезни россии – "абсолютный абсурд". Каждый оккупант, награжденный в РФ, уже находится в списке военных преступников.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили 40 единиц техники и 2 самолета: на Донбассе за сутки отбито 6 атак. Военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак врага.

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