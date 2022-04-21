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Стали известны общие боевые потери армии РФ в войне против Украины

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 10:24
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, сколько живой силы и техники потеряла армия РФ за 56 дней войны. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стали известны общие боевые потери армии РФ в войне против Украины

ВСУ

Как стало известно, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 21 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 21000 человек ликвидировано;

• танков ‒ 829 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2118 ед;

• артиллерийских систем – 393 ед;

• РСЗО — 136 ед;

• средства ПВО — 67 ед;

• самолетов – 172 ед;

• вертолетов – 151 ед;

• автомобильной техники — 1508 ед;

• корабли/катера- 8 ед;

• цистерн с ГСМ- 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня– 166;

• специальная техника – ​​27;

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечают, что данные уточняются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Байден рассказал, чем удалось шокировать Путина. Президент США похвалил украинских военных за жесткость и профессионализм.

Читайте также о том, что сколько мариупольцев вырвались из города и какая ситуация в Донецкой и Луганской областях. Идет эвакуация жителей прифронтовых зон из Донецкой и Луганской областей. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что на Харьковщине у оккупантов значительный рост числа раненых и проблемы с их эвакуацией. Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Подоляк рассказал, через какое время можно будет возвращаться к переговорам с РФ. Советник руководителя Офиса президента прогнозирует, что к началу мая будет ясна позиция Украины на переговорах. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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