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ССО ВСУ впервые показали, как уничтожают оккупантов с помощью дронов-камикадзе (ВИДЕО)

Защитники Украины показали, как используют дроны-камикадзе против оккупантов

сегодня, 10:45 comments1247
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически сражаться с противником и уничтожать его живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ССО ВСУ впервые показали, как уничтожают оккупантов с помощью дронов-камикадзе (ВИДЕО)

ВСУ

Защитники Украины показали, как используют дроны-камикадзе против оккупантов. 

"Операторы ССО Украины развили навыки по владению еще одним видом новейшего вооружения. Примером тому является очередное уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника", — сообщает ССО ВСУ. 

Как сообщают наши военные, в этот момент солдаты врага распивали спиртное, сидя на броне своего танка.

"Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери", — отмечают наши воины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россияне устроили "бойню": Зеленский рассказал, почему ближайшие недели будут очень сложными. Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что ближайшие недели войны будут сложными. 

Читайте также о том, что приказал обстреливать Харьковщину: родившегося в Украине оккупанта привлекут к ответственностиоккупант предоставил преступный приказ применить тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Буратино" в направлении жилых массивов. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что оккупанты жестоко насилуют детей на Херсонщине: трое мальчиков умерли от травм. Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что мир по-итальянски: чем закончится замораживание конфликта – к чему ЕС начинает подталкивать Украину. Итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа", чтобы остановить полномасштабную войну, но не закончить ее. 


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Источник: https://www.facebook.com/usofcom
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