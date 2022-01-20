Создание батальонов терробороны будет ускорено: что говорят в Минобороны

В Украине разворачивают батальоны территориальной обороны, фото из открытых источников

В Украине ускорят развертывание системы территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

в их рядах

Сообщается, что в настоящее время формируется 25 бригад терробороны, которые объединят более 150 батальонов. По предварительному расчету, должен быть сформирован один батальон на каждый район. В мирное время в терробороне будут служить 10 тысяч военных, а в случае введения "особого периода" подразделения сил терробороны будут пополняться. Общее количество военнослужащихсоставит более 130 тысяч граждан.

На службу в терробороне будут вызваны военнослужащие из соответствующего резерва. Для того чтобы пойти служить добровольцем в Силы терробороны (Сил ТрО) нужно пройти отбор. Гражданам до 40 лет следует пойти на медосмотр, тем, кто старше 40 лет – пройти осмотр врачами военно-врачебной комиссии. Резервисты терробороны, которые подпишут контракты, будут проходить интенсивную военную подготовку.

Развертывание системы терробороны будет проходить в три этапа. На первом этапе в батальонах и бригадах будет сформирован "скелет из военнослужащих Вооруженных сил". Командование батальонов будет обучать добровольцев-резервистов.

На втором этапе будет проходить формирование резерва. Каждому резервисту на время обучения или при возникновении определенных ситуаций будет выдаваться оружие. По словам министра обороны, участников добровольческих формирований могут привлекать к охране определенных объектов и патрулированию.

С учетом резервистов, каждый батальон терробороны будет насчитывать до 600 военных. В Минобороны уже определились с местами дислокации подразделений терробороны. Сейчас темпы развертывания этих сил ускорены.



На третьем этапе в населенных пунктах приступят к созданию добровольческих формирований территориальных общин. Кроме того, Министерство планирует организовать обучение с участием руководителей органов местной власти и самоуправления.



Резников добавил, что уже готовы соответствующие письма к представителям местного самоуправления. В частности, там прописан перечень нужд, которые есть у сил терробороны в регионах, требования к локациям, где будут размещаться бригады и батальоны.

Как сообщал портал "Комментарии", добровольцами территориальной обороны могут стать и украинцы, ранее не служившие в армии. Для этого им следует пройти медицинскую комиссию, профессиональный отбор и психологические тесты. Затем они подпишут контракт добровольца и принесут присягу.

Ранее мы сообщали, что Украинский институт будущего провел социологическое исследование на тему "Сведомость и готовность граждан к участию в территориальной обороне".

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