Силы сопротивления Северщины уничтожили колонну оккупантов (ФОТО)

Украинские воины разбили колонну техники оккупантов в Черниговской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Защитники Черниговщины "ювелирно" разбили вражескую колонну.

"Не спасла колонну орков на ичнянском направлении и "мегасильная" защита из бревен от сил сопротивления Северщины", — пишет Оперативное командование "Север".

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть подбитые российские танки, БТР, и автомобильную технику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Тернопольщина впервые получила ракетный удар: ОВА сообщила детали. Россия нанесла ракетный удар по Тернопольщине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Арестович объяснил, чем закончится для России применение химического оружия. Алексей Арестович считает, что россияне самоубийцы, но не настолько, чтобы использовать химоружие.

Также "Комментарии" информировали о том, что на Сумщину зашло большое количество войск РФ – у них специальная задача. Противники очень боятся местных жителей и украинских военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле их техники, отметил глава Сумской ОВА.

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