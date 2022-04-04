logo

BTC/USD

45360.93

ETH/USD

3356.50

LTC/USD

120.57

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Силы сопротивления Северщины уничтожили колонну оккупантов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Силы сопротивления Северщины уничтожили колонну оккупантов (ФОТО)

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

4 апреля 2022, 11:59
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские воины разбили колонну техники оккупантов в Черниговской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Силы сопротивления Северщины уничтожили колонну оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Защитники Черниговщины "ювелирно" разбили вражескую колонну. 

"Не спасла колонну орков на ичнянском направлении и "мегасильная" защита из бревен от сил сопротивления Северщины", — пишет Оперативное командование "Север". 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть подбитые российские танки, БТР, и автомобильную технику. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Тернопольщина впервые получила ракетный удар: ОВА сообщила детали. Россия нанесла ракетный удар по Тернопольщине. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Украина призывает ООН немедленно отреагировать на те ужасы, которые россияне творили в Буче под Киевом. Ужасы Бучи шокировали весь мир: как факты зверств оккупантов могут повлиять на ход войны. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Арестович объяснил, чем закончится для России применение химического оружия. Алексей Арестович считает, что россияне самоубийцы, но не настолько, чтобы использовать химоружие. 

Также "Комментарии" информировали о том, что на Сумщину зашло большое количество войск РФ – у них специальная задача. Противники очень боятся местных жителей и украинских военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле их техники, отметил глава Сумской ОВА.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!