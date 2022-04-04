logo

BTC/USD

45383.73

ETH/USD

3357.45

LTC/USD

120.62

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Тернопольщина впервые получила ракетный удар: ОВА сообщила детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Тернопольщина впервые получила ракетный удар: ОВА сообщила детали

Россия нанесла ракетный удар по Тернопольщине

4 апреля 2022, 11:38
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Тернополь вчера, 3 апреля, получил ракетный удар. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

Тернопольщина впервые получила ракетный удар: ОВА сообщила детали

Владимир Труш - фото из открытых источников

Ракетный удар по Тернопольщине зафиксировали примерно в 22:20. В результате ракетного удара был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

"39 дней войны прошли для Тернопольщины без бомбардировок и прилетов. Но вчера было совершено врагом бомбардировка города Тернополя. Поэтому прилет первый состоялся. Спасибо нашим вооруженным силам, которые вовремя предупредили данный факт. Осколками был затронут объект критической инфраструктуры. Этот объект сейчас в непригодном для использования состоянии", — отметил глава Теорнопольской ОВ Владимир Труш.

По словам главы Тернопольской ОВ, на месте сейчас работают рабочие ГСЧС. Сообщается, что жертв среди людей нет.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. О том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Также "Комментарии" писали, что Блинкен сообщил, что Россия в войне против Украины провалилась по всем трем фронтам. Российское руководство провалило все ключевые цели, актуальные еще до вторжения российских войск в Украину. В итоге русская Федерация потерпела стратегическую неудачу, и может быть даже поражение.

Читайте на портале "Комментарии": скоро начнутся тяжелые бои с россиянами: Данилов назвал направление.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ternopilskaODA/623
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!