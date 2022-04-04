Тернопольщина впервые получила ракетный удар: ОВА сообщила детали

Тернополь вчера, 3 апреля, получил ракетный удар. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

Владимир Труш - фото из открытых источников

Ракетный удар по Тернопольщине зафиксировали примерно в 22:20. В результате ракетного удара был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

"39 дней войны прошли для Тернопольщины без бомбардировок и прилетов. Но вчера было совершено врагом бомбардировка города Тернополя. Поэтому прилет первый состоялся. Спасибо нашим вооруженным силам, которые вовремя предупредили данный факт. Осколками был затронут объект критической инфраструктуры. Этот объект сейчас в непригодном для использования состоянии", — отметил глава Теорнопольской ОВ Владимир Труш.

По словам главы Тернопольской ОВ, на месте сейчас работают рабочие ГСЧС. Сообщается, что жертв среди людей нет.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. О том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Также "Комментарии" писали, что Блинкен сообщил, что Россия в войне против Украины провалилась по всем трем фронтам. Российское руководство провалило все ключевые цели, актуальные еще до вторжения российских войск в Украину. В итоге русская Федерация потерпела стратегическую неудачу, и может быть даже поражение.

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