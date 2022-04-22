Шойгу за провал войны ожидает трибунал, - ГУР

Министр обороны России шойгу поддерживал силовое решение вопроса относительно Украины, то есть выступал за начало войны. Из-за провала военного наступления против Украины, шойгу, возможно, ожидает трибунал. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Шойгу - фото из открытых источников

"По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса по Украине, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", — заявил Скибицкий во время телемарафона.

Как сообщали ранее "Комментарии", восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях: какие работы уже выполнены. В офисе президента рассказали, как восстанавливаются деоккупированные территории в плане восстановления инфраструктуры и продовольственного обеспечения. По состоянию на 22 апреля коммунальщики уже расчистили города Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Харьков и продолжают убирать.

Также "Комментарии" писали, что Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины: в ОП отреагировали. Планы российской армии во второй фазе спецоперации по установлению полного контроля над востоком и югом Украины прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он напомнил, что в Кремле уже имели свои задачи и цели, разрушенные ВСУ и украинским народом.

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