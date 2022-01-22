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Шесть профессий: Минобороны разработало новый приказ о военном учете женщин

Минобороны сократило перечень специальностей для обязательной постановки женщин на военный учет

сегодня, 23:05 comments1208
Автор:

Козлова Альбіна
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Министерство обороны сообщило о наработках в вопросе военного учета украинок. По официальной информации, была разработана новая редакция приказа о взятии на военный учет женщин. Редакция должна быть согласована с Министерством внутренних дел Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны.

Шесть профессий: Минобороны разработало новый приказ о военном учете женщин

Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ

В новый приказ включили шесть профессий и 14 специальностей. Гражданки, которые выучились на эти специальности, должны стать на военный учет. Эти специальности родственны почти 100 военно-учетным специальностям. Перечень специальностей для женщин сократили более чем вдвое.

По словам министра Резникова, в новый перечень включили "специальности, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе". Предварительно известно, что это специальности и профессии в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Пока что окончательный перечень не сформирован. В дальнейшем будет вносить изменения в список профессий Генштаб Вооруженных Сил.

Также Алексей Резников подчеркнул, что применение штрафов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет, невозможно. Потому что они становятся военнообязанными после "того как стали на военный учет и до момента становления на учет они не являются таковыми". Министр пояснил, что "никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет".

Как сообщал портал "Комментарии", в 2022 году украинок не будут штрафовать за то, что они не стали на учет, да и идти им сейчас с документами в территориальные центры комплектования (военкоматов) не нужно. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2022/01/21/ministerstvo-oboroni-napravilo-na-pogodzhennya-novu-redakcziyu-nakazu-pro-vijskovij-oblik-zhinok/
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