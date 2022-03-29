Сгорела дотла: ВСУ уничтожили технику оккупантов в Сумской области (ФОТО)

Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую бронированную технику. Об этом сообщается на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши воины разбили технику армии РФ в Сумской области.

"Когда "специальная военная операция" удачна, она всегда выглядит так. "Украинское сафари 2.0". Тростянец. Сумская область", — передает СтратКом ВСУ.

Также были опубликованы фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть уничтоженный бронеавтомобиль "Тайфун" и БМП.

Фото: СтратКом ВСУ.





Фото: СтратКом ВСУ.

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