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Сгорела дотла: ВСУ уничтожили технику оккупантов в Сумской области (ФОТО)

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

сегодня, 17:02 comments1704
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую бронированную технику. Об этом сообщается на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Сгорела дотла: ВСУ уничтожили технику оккупантов в Сумской области (ФОТО)

ВСУ

Наши воины разбили технику армии РФ в Сумской области. 

"Когда "специальная военная операция" удачна, она всегда выглядит так. "Украинское сафари 2.0". Тростянец. Сумская область", — передает  СтратКом ВСУ. 

Также были опубликованы фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть уничтоженный бронеавтомобиль "Тайфун" и БМП.

Сгорела дотла: ВСУ уничтожили технику оккупантов в Сумской области (ФОТО) - фото 2

Фото: СтратКом ВСУ.

Сгорела дотла: ВСУ уничтожили технику оккупантов в Сумской области (ФОТО) - фото 3

Фото: СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Вагнеровцы" разворачивают свои силы на востоке Украины — британская разведка. РФ перебросили "вагнеровцев" на восток Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что как будет происходить поступление в вузы: рассказал Сергей Шкарлет. Вступительная кампания в 2022 году пройдет по упрощенной процедуре. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о гарантиях безопасности для Украины: чем завершились переговоры делегаций в Стамбуле. Украинская делегация предлагает России международный договор по гарантиям безопасности. Читайте подробнее об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Шойгу "оказался жив": министр обороны РФ назвал главную цель войны против Украины. Шойгу решил, что армии Украины "нанесен существенный ущерб", и можно снова "освобождать Донбасс". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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