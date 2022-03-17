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Главная Новости Оборона 2022 "Сафари по-украински": ВСУ показали, как уничтожают оккупантов (ВИДЕО)
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"Сафари по-украински": ВСУ показали, как уничтожают оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 15:31
Автор:

Денис
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"Сафари по-украински": ВСУ показали, как уничтожают оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу и мастерски уничтожают оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

Наши защитники опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение российской военной техники. 

"Немножко сафари по-украински. Так держать, казаки!", — пишут Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. 

На кадрах можно увидеть расстрел российского танка и подбитие грузовика с оккупантами. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в городах вокруг Киева оккупанты уничтожают местное население — Арестович. Советник главы Офиса президента сообщил, что российские оккупанты насилуют и убивают жителей городов вокруг Киева. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Госэкоинспекции подсчитали, на какую сумму оккупанты уже украли украинской воды. 27 февраля оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что у Путина рассказали, насколько Москва и Киев близки к подписанию каких-либо договоренностей. У Путина заявили, что прогресса в переговорах пока нет, и суд ООН им не указ. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что близки к трагедии: какая сейчас ситуация в киевском зоопарке "12 месяцев". В зоопарке "12 месяцев" погибают животные. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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