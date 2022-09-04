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Важно С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине 3,5 тысяч ракет

Статистику обстрелов РФ с начала полномасштабного военного вторжения в Украину предоставило Стратегическое командование ВСУ со ссылкой на информацию Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, сообщают «Комментарии».

сегодня, 16:25
Автор:

Недилько Ксения
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Статистику обстрелов РФ с начала полномасштабного военного вторжения в Украину предоставило Стратегическое командование ВСУ со ссылкой на информацию Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, сообщают "Комментарии".

С начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине 3,5 тысяч ракет

Фото из открытых источников

Так, чиновник сообщил, что взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.

Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждается в разминировании. За полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более двух тысяч авиабомб.

"Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие", – отметил министр.

Также заметим, что на сегодняшний день средствами украинской ПВО сбивается от 50 до 70% российских ракет. Об этом рассказал генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрмияInform".

"Пока у противника есть ракетное и авиационное оружие, до тех пор и будет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов. Можно сегодня констатировать, что противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов. Это стало возможным благодаря работе системы ПВО, героизму и профессионализму наших военнослужащих", – заявил начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов.

Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями. Однако сегодня 100% эффективность действий ПВО не может быть обеспечена, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО.



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