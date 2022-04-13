Руководство россии приказало уничтожить любые доказательства преступлений своей армии в Украине - ГУР

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Карина Ожерельева
Власти россии приказали уничтожить все доказательства преступлений российской армии в Украине. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Фейсбуке.
Мобильный крематорий - фото из открытых источников
После того, как действия российских военных в Буче Киевской области получили огласку, армия россии начала использовать в Украине мобильные крематории. В частности, сообщается о пребывании 13 мобильных крематориев в Мариуполе для зачистки улиц города от тел погибших мирных жителей. Всех потенциальных свидетелей преступлений оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.
Также военной украинской разведкой фиксировались случаи использования мобильных крематориев в Черниговской области, а также Новоайдаре Луганской области.
Как сообщали ранее "Комментарии", у Зеленского рассказали об успешной операции в Мариуполе: морпехи соединились с полком "Азов".
Читайте на портале "Комментарии": в британской разведке рассказали, что заставило Путина поменять командующего войной в Украине.
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