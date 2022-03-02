Россию ожидает кризис газодобывающей отрасли - эксперты

После открытого вторжения РФ в Украину – цивилизованный мир отказывается от поставок российских энергоресурсов, включая газ. Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG – уже объявила о банкротстве. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Фото из открытых источников

РФ становится изгоем в мире



Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский поясняет:

"Уже понятно, что "Северный поток-2" умер окончательно. Со временем умрет и транзит газа через Украину. ЕС решительно взял курс на уменьшение доли российских энергоресурсов в своём энергетическом балансе".

Эксперт акцентирует, что компания-оператор СП-2 – это 100 процентная собственность Газпрома. Так что объявление банкротства – это попытка не платить иностранным компаниям, которые вложили деньги в СП-2.

"Из-за всего происходящего, безусловно, колоссально теряет Россия. Это вторжение сопровождается бомбардировками мирных людей. В результате РФ становится изгоем в мире. И всё большее количество людей, в том числе в самой России, это понимают", – резюмирует Леонид Униговский.

Россию ожидает кризис газодобывающей отрасли



Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ акцентирует, что по щелчку наложить энергетическое эмбарго на РФ не удастся. Но санкции будут идти по нарастающей. По мере того, как основные покупатели будут находить источники замещения российских энергоресурсов.

"Рассчитывать на быстрый эффект, к сожалению, не приходится. Но и далеким он не будет. В газовой сфере Россию ждет практически полная утрата европейского рынка. Это произойдет не сразу. В течение нескольких лет. На начальном этапе будет резкое сокращение потребления газа в Европе. На втором этапе – замещение именно российского газа из других источников", – поясняет эксперт.

По его словам, из крупных потребителей российского газа останется разве что Китай. Который, пользуясь положением, будет устанавливать максимально выгодные для себя ценовые параметры. Условно говоря, если газ на мировых рынках будет стоить 1000-1500 тыс долларов за тысяч кубов, то Китай будет покупать у России то же количество за 100-150 долларов.

"Россию ожидает кризис газодобывающей отрасли, – прогнозирует Алексей Кущ. – Не будет инвестиционных ресурсов, чтобы осваивать новые месторождения, проводить техническую модернизацию. Фактически они в своем развитии остановятся. Денег будет хватать просто на содержание отрасли. А не на пополнение стремительно истощаемых резервов. Основная функция газовых доходов была – инвестиционные, модернизационные ресурсы и пополнение резервных фондов. Вторжение в Украину лишило РФ всего этого. Так что страну-агрессора ждет то же, что было с СССР, который в 70-80 годах попросту проедал нефтедоллары".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!