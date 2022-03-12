Российским оккупантам дали команду стрелять в Харькове в гражданских людей: СБУ перехватила разговоры военных

Служба безопасности Украины перехватила разговоры российских оккупантов: им приказали в Харькове стрелять в гражданских людей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ – фото из открытых источников

"Российская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов – несравнимы. Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых осталось всего 20-25. Это заставляет оккупантов бешенствовать, и так открывается настоящее лицо "миротворцев", — сообщает СБУ.

По данным СБУ, российские кафиры стреляют во всех без разбора.

"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рыть, всех. Вот только что снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – сообщает один из оккупантов в разговоре, который перехватила СБУ.

В СБУ сообщили, что сбор фактов военных преступлений России продолжается.

"Захватчики будут обязательно отвечать за каждый выстрел, за каждый разрушенный дом и каждую жизнь. Если, конечно, останутся в живых", – заявляет СБУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский впервые назвал потери украинской армии. Владимир Зеленский сообщил во время общения с иностранными журналистами, что за время войны ориентировочно погибли около 1300 украинских защитников. Речь идет о погибших с 24 февраля, когда началась война. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины 12 марта впервые заявил, сколько украинских военных отдало жизнь в войне за нашу независимость. То есть на 17-й день войны России против Украины.

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