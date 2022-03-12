Российским оккупантам дали команду стрелять в Харькове в гражданских людей: СБУ перехватила разговоры военных

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Карина Ожерельева
Служба безопасности Украины перехватила разговоры российских оккупантов: им приказали в Харькове стрелять в гражданских людей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ – фото из открытых источников
По данным СБУ, российские кафиры стреляют во всех без разбора.
В СБУ сообщили, что сбор фактов военных преступлений России продолжается.
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский впервые назвал потери украинской армии. Владимир Зеленский сообщил во время общения с иностранными журналистами, что за время войны ориентировочно погибли около 1300 украинских защитников. Речь идет о погибших с 24 февраля, когда началась война. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины 12 марта впервые заявил, сколько украинских военных отдало жизнь в войне за нашу независимость. То есть на 17-й день войны России против Украины.
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