Российские оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе: там скрывались сотни мирных жителей

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Карина Ожерельева
Российские захватчики уничтожили Драматический театр в центре Мариуполя. Вражеский самолет сбросил бомбу на здание, ставшее хранилищем для сотен мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета в Телеграмме.
Последствия бомбардировки Драматического театра в Мариуполе
По информации городского совета, оценить масштаб этого ужасного поступка российских оккупантов пока невозможно, ведь в городе до сих пор продолжаются обстрелы спальных районов. Известно, что в результате бомбардировки была разрушена центральная часть Драматического театра, а обломки перекрыли вход в убежище. В настоящее время данные по пострадавшим еще уточняются.
Как сообщали ранее "Комментарии", в странах с 16 марта разрешили пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частных автомобилях без наличия в них полисов "Зеленая карта". Страховой полис можно приобрести после пересечения границы в стране пребывания. Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней.
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