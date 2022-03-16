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Российские оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе: там скрывались сотни мирных жителей

Оккупанты уничтожили Драматический театр в Мариуполе

сегодня, 20:21
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские захватчики уничтожили Драматический театр в центре Мариуполя. Вражеский самолет сбросил бомбу на здание, ставшее хранилищем для сотен мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета в Телеграмме.

Российские оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе: там скрывались сотни мирных жителей

Последствия бомбардировки Драматического театра в Мариуполе

По информации городского совета, оценить масштаб этого ужасного поступка российских оккупантов пока невозможно, ведь в городе до сих пор продолжаются обстрелы спальных районов. Известно, что в результате бомбардировки была разрушена центральная часть Драматического театра, а обломки перекрыли вход в убежище. В настоящее время данные по пострадавшим еще уточняются.

"Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которым российские оккупанты уничтожают мирное население украинского города у моря. В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это абсолютно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственной целью российской армии есть геноцид украинского народа. Сколько бы не прошло времени мы никогда не простим ни одной жертвы, ни капли крови, пролитой из-за этой сумасшедшей войны. Мы никогда не простим и никогда не забудем", — говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

Как сообщали ранее "Комментарии", в странах с 16 марта разрешили пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частных автомобилях без наличия в них полисов "Зеленая карта". Страховой полис можно приобрести после пересечения границы в стране пребывания. Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней.


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Источник: t.me/mariupolrada /8880
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