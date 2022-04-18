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Российские оккупанты начали наступление на Донбассе: Генштаб сообщил подробности

На Донбассе оккупанты начинают наступательную операцию

сегодня, 20:36
Автор:

Карина Ожерельева
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На Донбассе зафиксированы признаки того, что российские войска приступили к наступательной операции. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Фейсбуке.

Российские оккупанты начали наступление на Донбассе: Генштаб сообщил подробности

Уничтожена техника оккупантов - Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают наносить удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры. РФ пытается установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать захватившие ранее территории.

"Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия. На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено", — говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", розыск пропавших граждан в период войны: в Украине создают новое ведомство. Народные депутаты приняли закон "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" №7244.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово отказываются воевать против Украины: разведка назвала причину. С военными, отказывающими воевать, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ.

Читайте на портале "Комментарии": пропаганду никто не отменял: оккупанты в Геническе установили памятник российскому революционеру. Во временно оккупированном русскими захватчиками Геническом Херсонской области оккупанты вместе с коллаборантами установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/297662705880148
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