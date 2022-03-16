Российская авиация обстреляла собственных военных в Луганской области - ВСУ

Россия использует аэродромы на территории Беларуси и Крыма для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. Во время боевых вылетов российская авиация наносит удары и по собственным позициям. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Уничтоженная военная техника - Генштаб ВСУ

"15 марта российская авиация нанесла огненное поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинцам с 16 марта разрешили пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частных автомобилях без наличия полисов "Зеленая карта". Страховой полис можно приобрести после пересечения границы в стране пребывания. Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Связаться с агентами компаний украинцы могут на пограничных пунктах с польской стороны.

Также "Комментарии" писали, что цифровые паспорта вернулись в приложение "Дія". Отмечается, что цифровой паспорт в "Дії" можно использовать в Украине так же, как бумажный или пластиковый. В "Дії" отмечают, что с электронным паспортом можно проходить блокпосты и показывать паспорт в приложении полиции.

Читайте на портале "Комментарии": 9 из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и чрезвычайной экономической уязвимостью, если война затянется на следующий год, уничтожив экономические достижения за два десятилетия, сообщает Программа развития ООН (ПРООН). Администратор ПРООН Ахим Штайнер заявил, что его агентство сотрудничает с киевским правительством, чтобы избежать худшего сценария краха экономики.

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