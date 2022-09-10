"Российская армия показывает спину": Зеленский сообщил, сколько территории освободили ВСУ

С начала сентября Украинское войско освободило более 2 тысяч квадратных километров территории. Об этом во время вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают "Комментарии".

украинские военные

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории", — заявил Зеленский.

Президент поблагодарил бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины за успешные действия на Харьковском направлении.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность за обеспечение ситуации в Балаклее воинам 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией "вернули полный контроль в город".

"Российская армия на днях демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – убегать", — сказал он.

В то же время, Зеленский подчеркнул: "Если кто-то из российских военных боится сейчас возвращаться в Россию, мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, поведение согласно Женевским конвенциям".

Как сообщали "Комментарии" ранее, бои за освобождение Украины от захватчиков продолжаются не только в Харьковской области, но и на Донбассе, а также на юге страны.

Так, по состоянию на вечер 10 сентября продолжались бои за освобождение города Лиман на севере Донецкой области.

В то же время ВСУ успешно продвинулись на юге, вскоре станет известно о новых освобожденных от российских кафиров населенных пунктах. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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