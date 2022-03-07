Российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских украинцев

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Карина Ожерельева
Российские военные получили приказ расстреливать украинское мирное население. Такое же указание по расстрелу дано в отношении российских военных, отказавшихся убивать женщин и детей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео СБУ, где российский оккупант рассказывает, как его подстрелили.
Украинские военные - фото из открытых источников
Как сообщает пленник, еще в первый день войны его колонне поступил приказ оцепить Харьков, а всех гражданских, которые будут пытаться уехать, расстрелять. Однако когда прибыли украинские военные и началось сражение, россияне попытались помочь раненой женщине.
Остальные военные не оценили этот шаг и открыли огонь по своим. Российские военные убили женщину и офицера и еще одному солдату ранили ноги. Пленный оккупант рассказывает, что остался жив только потому, что его спасла дочь убитой украинки.
Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.
Также "Комментарии" писали, что ООН обновила статистику жертв войны в Украине: организация сообщила, сколько было убито гражданских.
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