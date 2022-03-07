logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских украинцев

Такой же приказ на расстрел дан в отношении российских военных

7 марта 2022, 19:49
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Российские военные получили приказ расстреливать украинское мирное население. Такое же указание по расстрелу дано в отношении российских военных, отказавшихся убивать женщин и детей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео СБУ, где российский оккупант рассказывает, как его подстрелили.

Российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских украинцев

Украинские военные - фото из открытых источников

Как сообщает пленник, еще в первый день войны его колонне поступил приказ оцепить Харьков, а всех гражданских, которые будут пытаться уехать, расстрелять. Однако когда прибыли украинские военные и началось сражение, россияне попытались помочь раненой женщине.

Остальные военные не оценили этот шаг и открыли огонь по своим. Российские военные убили женщину и офицера и еще одному солдату ранили ноги. Пленный оккупант рассказывает, что остался жив только потому, что его спасла дочь убитой украинки.

"Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ и передаваемых в суд!", — сообщают украинские военные.

Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.

Также "Комментарии" писали, что ООН обновила статистику жертв войны в Украине: организация сообщила, сколько было убито гражданских.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!