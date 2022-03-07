Российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских украинцев

Российские военные получили приказ расстреливать украинское мирное население. Такое же указание по расстрелу дано в отношении российских военных, отказавшихся убивать женщин и детей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео СБУ, где российский оккупант рассказывает, как его подстрелили.

Украинские военные - фото из открытых источников

Как сообщает пленник, еще в первый день войны его колонне поступил приказ оцепить Харьков, а всех гражданских, которые будут пытаться уехать, расстрелять. Однако когда прибыли украинские военные и началось сражение, россияне попытались помочь раненой женщине.

Остальные военные не оценили этот шаг и открыли огонь по своим. Российские военные убили женщину и офицера и еще одному солдату ранили ноги. Пленный оккупант рассказывает, что остался жив только потому, что его спасла дочь убитой украинки.

"Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, документируемых следователями СБУ и передаваемых в суд!", — сообщают украинские военные.

Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Государства стремятся, чтобы Еврокомиссия сначала дала оценку готовности Украины к процессу обретения членства в ЕС, прежде чем будет принято решение. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.

Также "Комментарии" писали, что ООН обновила статистику жертв войны в Украине: организация сообщила, сколько было убито гражданских.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!