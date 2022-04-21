Россияне ремонтируют списанную технику: что рассказали в разведке

Россияне ремонтируют и расконсервируют устаревшую советскую военную технику. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки при Министерстве обороны.

Фото Генеральный штаб ВСУ

Военное руководство России дало приказ использовать советскую военную технику из складов, где она хранится с 1970-х, для пополнения арсенала и обеспечения частей ракетными системами и артиллерией.

Известно, какое вооружение и откуда направляется в Украину: 18 единиц САУ "Мста-С" из Приморского края, 28 САУ "Акация" из Омска; 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика" — из Свердловской области в базу хранения в Новочеркасске; 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" — из Иркутской области. В Московской области в эшелоне везут 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТСМ РСЗО "Ураган" из арсеналов Западного военного округа. Кроме того, оккупанты ремонтируют технику, которая снята с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания для отправки на фронт.



Как сообщал портал "Комментарии", Алексей Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов. Первоначальная задача военного руководства россии по захвату территорий и выходу к Днепру и Запорожью сократилась в несколько раз. Теперь они планируют оцепить Краматорск, Славянск, взять Рубежное, Попасную, Северодонецк, прорвать оборону в изюмском направлении.

Также мы писали, что военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на фронтах и объяснил тактику врага на юге, на море и в оккупированной части Молдовы. По его словам, в настоящее время фронт стабилен, резких изменений по состоянию на 20 апреля не произошло. Где-то ВСУ маневрирует, где-то стоит и отбивает атаки.

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