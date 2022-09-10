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Россияне обстреляли Харьков из РСЗО. Есть жертвы

Оккупанты обстреляли Холодногорский район Харькова

сегодня, 20:23
Автор:

Саша Сашнев
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Оккупанты обстреляли Холодногорский район Харькова. Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов есть жертвы.

Россияне обстреляли Харьков из РСЗО. Есть жертвы

Олег Синегубов

“В результате российских обстрелов Холодногорского района, к сожалению, есть погибшие. По последним данным, 1 человек погиб, 2 – получили ранения. На месте работают экстренные службы. Не игнорируйте сигналы тревоги, оставайтесь в укрытиях”, — обратился к гражданам Олег Синегубов.

Известно, что россияне обстреляли Холодногорский район из РСЗО.

По предварительным данным, одна ракета попала в жилой дом, а вторая – в административно-производственное помещение.

Кроме того, пострадало несколько частных домов, в одном из них пожар.

Отметим, что россияне пытались взять штурмом Харьков еще в первые дни полномасштабной войны, но были отброшены от города. С тех пор войска России не прекращают террористические обстрелы города.

Напомним, что в результате удачной контрнаступательной операции в Харьковской области ВСУ освободили по меньшей мере 2 500 квадратных территории. Такие данные были опубликованы специалистами американского института исследования войны (ISW).

В Минобороны России традиционно ни поражений, ни потерь не признают. По версии, озвученной пресс-секретарем МО России Игорем Конашенковым, военные России в Харьковской области осуществили "сворачивание и опрокидывание изюмско-балаклейской группировки войск на территорию "ДНР"". При этом, говорит Конашенков, был проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

Ну, а ВСУ в это время наступают не только на Харьковщине, но и на юге .



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Источник: https://t.me/synegubov/4145
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