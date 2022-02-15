Россия заявила об отводе войск: вооруженные силы РФ возвращаются на места своей дислокации

Южный и Западный военные округа России возвращают войска в места дислокации после проведенных военных учений. Такое заявление 15 февраля сделал журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщают РИА Новости.

Военные - фото из открытых источников

"Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к нагрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн", — сказал Конашенков.

В настоящее время военные подразделения загружают транспорт и начинают возвращение в пункты постоянного расположения.

Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что после завершения военной подготовки, будут совершены, как и всегда, "марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации".

Как сообщали ранее "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что решение о выводе российских войск из Беларуси могут принять только два человека – это он сам и президент России Владимир Путин. Он добавил, что в ближайшее время у него состоится встреча с президентом России Путиным, на которой и будет принято решение о том, когда и в каком количестве выводить российские войска.

Также "Комментарии" писали, что появились новые снимки, как РФ опрокидывает войска и технику в Беларусь и Крым. Спутник зафиксировал, как русские войска прибыли на территорию аэродрома Октябрьского в аннексированном Крыму. Журналист подсчитал, что россияне разместили на этом нефункционирующем аэродроме 550 военных палаток и сотни единиц техники.

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