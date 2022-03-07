Россия только начинает пожинать последствия безумного вторжения в Украину

Решение российского президента Владимира Путина развязать открытую войну против Украины под видом "военной операции" уже обернулось для его страны тысячи трупов и жесточайшими санкциями. Учитывая, что российская агрессия продолжается, продолжаются и санкционные удары. Сегодня, 7 марта, в Евросоюзе заявили, что идет подготовка нового раунда санкций против России, "учитывая безрассудство Кремля в отношении мирного населения" Украины.

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Речь может пойти об ограничениях в отношении российских портов и судов, расширении санкционного списка, а также дальнейших ограничениях в отношении технологий, используемых в военной технике.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо также объявил в понедельник о расширении санкционного списка его страны в связи с войной РФ против Украины.

О том, какие экономические последствия пожинает и еще пожнет Россия за свои злодеяния против нашей страны, изданию "Комментарии" рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В России грядет дефолт



"Российские олигархи уже потери десятки миллиардов долларов после начала открытого вторжения. Один из них, миллиардер и экс-глава "Русала" Олег Дерипаска признал: последствия российского вторжения в Украину окажутся для самой РФ в экономическом смысле раза в три тяжелее последствий кризиса 1998 года, когда Россия объявила дефолт. Тогда, напомню, российский ВВП упал практически на 30%.

Идея Путина и его окружения возвращать валютные долги в рублях уже привела к тому, что "Роснефть" (должна была 6 марта погасить евробонды на 2 млрд долларов), по сути дела, объявила дефолт. К этому же движется Газпром, который должен был 7 марта отдать 1,3 млрд долларов. А валюты нет.

Рейтинговые агентства на сегодняшний момент резко понизили кредитный рейтинг РФ до преддефолтного состояния. И, скорее всего, в России, действительно, грядет дефолт", — отметил эксперт.

Ускорить обрушение российской экономики может нефтяное эмбарго



"Далее последуют процессы, связанные с блокировкой активов, с замораживанием счетов предприятий. Это очень серьезный удар, который ощутит на себе каждый россиянин. Как и все санкции, которые уже введены и будут введены, включая ограничения по картам Visa и MasterCard, прекращение поставок высокотехнологической продукции в РФ. Всё это, в конечном итоге, ощутит на собственной коже, на собственном кошельке каждый гражданин РФ. Который обнищает на столько же, на сколько вырастет инфляция. А то и больше, учитывая резкую девальвацию рубля (а он упал к доллару на 30% с начала открытой фазы агрессии). И цены в России за последнюю неделю выросли почти на 30%. И это далеко не предел.

Страна-агрессор – Россия – только начинает пожинать последствия безумного вторжения в Украину. Ведь любые экономические санкции – штука долгоиграющая.

Возможности российской экономики далеко не так грандиозны, как это пыталась показать их власть. Всё это миф, как мифом оказалась мощь их армии. Ускорить обрушение российской экономики может нефтяное эмбарго. Это будет "контрольный в голову". Подчеркиваю, что проблемы у россиян только начинаются. И если они считают, что сейчас плохо – они просто не представляют, что будет дальше.

На сегодняшний момент наиболее технологические отрасли российской экономики очень жестко зависят от зарубежных технологий и комплектующих. Сами россияне не производят чипов, микросхем. Они очень зависимы от программного обеспечения, от новейших технологий, держателями которых не являются. Те же чипы, производящие в Тайване, являются на сегодня основой для высокоточного оружия, которое производит РФ. А Тайвань уже официально заявил, что прекращает поставку микрочипов в Россию в связи с санкциями.

Весь этот комплекс санкционных мер, сам факт ухода с российского рынка иностранных компаний отбросит экономику РФ назад на десятилетия", — Пендзин.

Некоторые вещи невозможно оценить в ракурсе потерь

"К примеру, оценить отсутствие Apple Pay (система мобильных платежей и электронный кошелёк от корпорации Apple, которая теперь недоступна россиянам) или Google Pay (разработанная компанией Google система электронных платежей с мобильных устройств, работающих под операционной системой Android, которая теперь также недоступна в РФ)?

Как оценить отмену монетизации на YouTube, грядущее отсутствие доступа к этому видеохостингу вообще, равно как к TikTok?

Есть вещи, которые в деньгах оценить нельзя, но они настолько глубоко проникли в экономику, что без них представить жизнь современного человека, особенно молодежи, фактически невозможно.

Другой пример. Как, к примеру, оценить, что на ваш старенький Volkswagen больше не будет запчастей? И он будет стоять во дворе, вместо того, чтобы вас возить. Я уж не говорю о новых импортных автомобилях, которые просто прекратили поступать в РФ.

Как можно подсчитать потери от ухода из РФ практически всех крупных иностранных компаний, которые имели там представительства? Десятки тысяч россиян только из-за этого окажутся без работы. Более того – из России ушла "большая четверка" аудиторских компаний. И теперь финансовая отчетность российских компаний будет рассматриваться как не совсем достоверная или недостоверная.

Еще момент. Около 70% авиационного парка РФ – это Boeing и Airbus. Уже поступила четкая команда лизингодержателей – все самолеты вывести из России, потому что прекращены условия их предоставления в лизинг. Даже если эти самолеты не улетят, даже если россияне будут нарушать лизинговые договора (что в будущем обернется еще бОльшими проблемами), это не поможет. Самолет – настолько сложная техника, которая летает, пока есть техническое обслуживание. Как только оно прекращается (а оно прекращается) – самолет уже не взлетит. Никто на себя не возьмет риски, связанные с возможной авиакатастрофой.

Разработать те или иные аналоги можно. Но это – долгие годы и далеко не то качество. А в силу невероятной протяженности РФ, отсутствие действующего авиационного парка приведет к огромным логистическим проблемам", — считает эксперт.

Даже после того, как война закончится, санкции не отменятся



"Санкции и вводить-то сложно, а отменять – куда сложнее. Тем более, что санкции привязаны к различным вещам. Есть блок, привязанный к аннексии Крыма. Есть связанный с созданием РФ т.н. "Л-ДНР", а потом и их "легализацией". Есть мощнейший блок санкций, связанный с началом открытого вторжения на территорию Украины. И этот блок дополняется и усиливается по мере преступлений, которые совершает РФ на нашей территории.

Даже при том, что пока нет полного отключения России от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), мы имеем заблокированные за рубежом активы Центробанка РФ. Так что санкции – реально "адские", как предупреждал Запад, стараясь сдержать агрессию. И в силу их высокого уровня, в силу нежелания России одуматься, ожидать быстрого снятия санкций не стоит. А они, как я отмечал, имеют еще и долгосрочный эффект. И даже после их снятия приходить в себя РФ будет очень долго.

К тому же, на горизонте замаячат репарации – выплата ущерба со стороны субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права. То есть – выплаты со стороны России за всё, что она натворила в Украине. За уничтоженные города, инфраструктуру, памятники культуры и искусства, военные объекты и так далее. Плюс – компенсации погибшим. За всё это будет выставлен счет. Будут приняты соответствующие решения в международных инстанциях, включая Европейский суд по правам человека. РФ придется в итоге за всё платить. А способом выколачивания этих денег будут санкции. Которые продолжат вводить – в случае невыполнения требований того же ЕСПЧ", — говорит Пендзин.

"Так что даже после конца войны санкции будут висеть над Россией еще очень долго", — резюмировал Пендзин.

Для справки: в настоящий момент уже более 100 компаний выходят с российского рынка. Среди них такие как: Adidas, AMD, H&M, LEGO, IKEA и другие.

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