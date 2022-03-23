Россия готовит провокации, чтобы обвинить ВСУ: Харьковская ОВА сообщила подробности

Россия снова готовит провокации: оккупанты планируют атаковать гражданские объекты на своей же территории и обвинить в этом вооруженные силы Украины. Как сообщали "Комментарии", такое заявление сделал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в Телеграмме.

ВСУ - фото из открытых источников

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом Вооруженные Силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников", — заявил Синегубов.

Синегубов призвал не верить лжи оккупантов: ВСУ никогда не будут атаковать объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей, как это делают оккупанты.

Как сообщали ранее "Комментарии", в России олигархи хотят заставить Путина прекратить войну: готовы к радикальным шагам. В настоящее время представители крупного бизнеса в России пытаются найти способы воздействия на Путина и его окружение с силовой стороны.

Также "Комментарии" писали, что глава Кремля Владимир Путин поручил брать деньги за поставленный газ для "недружественных стран" только в рублях. Президент РФ заявил, что все потребители должны иметь возможность платы за российский газ в рублях. При этом он подчеркнул, что Россия и дальше будет поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, прописанными в контрактах.

Читайте на портале "Комментарии": представители украинских Воздушных сил уже уничтожили 105 вражеских самолетов, в том числе 6 боевых машин противника за последние сутки. Это, в частности, один вертолет, пять беспилотных летальных аппаратов и пять крылатых ракет.

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